Таблиця штрафів за порушення РРО 2020

Як правило, накладається фінансовий штраф згідно ст. 17 Закону “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій…” від 06.07.1995 р. № 265 (відомий як Закон про РРО). Накладає його ДПС за результатами перевірки. Цей штраф сплачує суб’єкт господарювання (юрособа, ФОП).
Увага: Із 19 квітня 2020 року з’являється альтернатива класичним (апаратним) РРО – програмний РРО
Можливий ще адміністративний штраф, який накладається на посадових осіб суб’єкта господарювання за ст. 1551 КУпАП за порушення порядку проведення розрахунків від 34 до 85 грн (повторно – віл 85 до 170 грн). На ФОП адмінштрафи накладатися не можуть, так як вони не є посадовими особами. Накладає штраф теж ДПС.
Однак, для цього податківцям треба скласти протокол про адмінпорушення та направити його до суду. Працюєте з готівкою? Готуйтеся до РРО-змін у 2020 році Увага: Із 1 жовтня 2020 року – єдиноподатники 2-3 групи стають РРО-зобов’язаними за певними видами діяльності, наприклад Інтернет-торгівля.
Також штрафи накладаються за порушення у застосування розрахункових книжок (РК) та Книги обліку розрахункових операцій (КОРО). Увага:Із 1 січня 2021 року – єдиноподатники 2-3 групи стають РРО-зобов’язаними за ВСІМА видами діяльності.
Фінансові штрафи за РРО 2020
Протягом 2020 року фінансові РРО-штрафи будуть змінюватися тричі, що й показано у нижченаведеній таблиці: