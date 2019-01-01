Таблиця штрафів за порушення РРО 2020

Як правило, накладається фінансовий штраф згідно ст. 17 Закону “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій…” від 06.07.1995 р. № 265 (відомий як Закон про РРО). Накладає його ДПС за результатами перевірки. Цей штраф сплачує суб’єкт господарювання (юрособа, ФОП).

Фінансові штрафи за РРО 2020

Можливий ще адміністративний штраф, який накладається на посадових осіб суб’єкта господарювання за ст. 1551 КУпАП за порушення порядку проведення розрахунків від 34 до 85 грн (повторно – віл 85 до 170 грн). На ФОП адмінштрафи накладатися не можуть, так як вони не є посадовими особами. Накладає штраф теж ДПС.Однак, для цього податківцям треба скласти протокол про адмінпорушення та направити його до суду. Працюєте з готівкою? Готуйтеся до РРО-змін у 2020 році Увага: Із 1 жовтня 2020 року – єдиноподатники 2-3 групи стають РРО-зобов’язаними за певними видами діяльності, наприклад Інтернет-торгівля.Також штрафи накладаються за порушення у застосування розрахункових книжок (РК) та Книги обліку розрахункових операцій (КОРО). Увага:Із 1 січня 2021 року – єдиноподатники 2-3 групи стають РРО-зобов’язаними за ВСІМА видами діяльності.Протягом 2020 року фінансові РРО-штрафи будуть змінюватися тричі, що й показано у нижченаведеній таблиці: