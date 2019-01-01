» » » Таблиця штрафів за порушення РРО 2020
  • Учора, 11:40
  • 86
  • 0
+aA | -Aa 

Таблиця штрафів за порушення РРО 2020

Як правило, накладається фінансовий штраф згідно ст. 17 Закону “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій…” від 06.07.1995 р. № 265 (відомий як Закон про РРО). Накладає його ДПС за результатами перевірки. Цей штраф сплачує суб’єкт господарювання (юрособа, ФОП).



Увага: Із 19 квітня 2020 року з’являється альтернатива класичним (апаратним) РРО – програмний РРО

Можливий ще адміністративний штраф, який накладається на посадових осіб суб’єкта господарювання за ст. 1551 КУпАП за порушення порядку проведення розрахунків від 34 до 85 грн (повторно – віл 85 до 170 грн). На ФОП адмінштрафи накладатися не можуть, так як вони не є посадовими особами. Накладає штраф теж ДПС.

Однак, для цього податківцям треба скласти протокол про адмінпорушення та направити його до суду. Працюєте з готівкою? Готуйтеся до РРО-змін у 2020 році Увага: Із 1 жовтня 2020 року – єдиноподатники 2-3 групи стають РРО-зобов’язаними за певними видами діяльності, наприклад Інтернет-торгівля.

Також штрафи накладаються за порушення у застосування розрахункових книжок (РК) та Книги обліку розрахункових операцій (КОРО). Увага:Із 1 січня 2021 року – єдиноподатники 2-3 групи стають РРО-зобов’язаними за ВСІМА видами діяльності.

Фінансові штрафи за РРО 2020


Протягом 2020 року фінансові РРО-штрафи будуть змінюватися тричі, що й показано у нижченаведеній таблиці:

0 0

www.golovbukh.ua 
Напечатать
 Інші новини по темі:
Поліція: В Бучі зупинили нетверезого водія з наркотичними речовинами

Поліція: В Бучі зупинили нетверезого водія з наркотичними речовинами

Буча та регіон
Коцюбинське: Достроково вийшов чоловік, який зґвалтував і вбив маленьку дитину

Коцюбинське: Достроково вийшов чоловік, який зґвалтував і вбив маленьку дитину

Буча та регіон
Поліція: У Бучі оперативно затримали викрадача авто

Поліція: У Бучі оперативно затримали викрадача авто

Буча та регіон
Відсьогодні вся реклама в Україні має бути виконана державною мовою

Відсьогодні вся реклама в Україні має бути виконана державною мовою

законодавтство
Податкова інформує про зміни в РРО у 2020 році

Податкова інформує про зміни в РРО у 2020 році

Повідомлення!
Податкова: РРО платниками І групи - не застосовується

Податкова: РРО платниками І групи - не застосовується

Публікації
Податкова: РРО - затверджено нові порядки реєстрації та застосування

Податкова: РРО - затверджено нові порядки реєстрації та застосування

Публікації
Податкова: Новації у застосуванні РРО

Податкова: Новації у застосуванні РРО

Публікації
Ірпінська ОДПІ інформує

Ірпінська ОДПІ інформує

Публікації
Правила благоустрою міста

Правила благоустрою міста

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.