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Петиція: Жителі Ірпеня просять закрити КП 'Муніципальна варта'

17 лютого, на сайті місцевих петицій з’явилася вимога жителів міста Ірпінь про закриття комунального підприємства “Муніципальна варта”.



Закрити КП просять з огляду на те, що на нього витрачаються дуже великі бюджетні кошти (12 млн грн). До того ж, як вказано у петиції “за дотримання порядку в місті відповідає поліція, а варта виконує лише допоміжну роль”.

Я вважаю, що 12 мільйонів варто направити на розвиток дійсно важливих напрямків, таких як медицина і освіта, адже саме в цих сферах катастрофічно не вистачає фінансування”, – зазначає автор петиції, проголосувати за яку можна ТУТ.
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ІА ПОГЛЯД, www.poglyad.tv 
 Ірпінь
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