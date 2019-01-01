Петиція: Жителі Ірпеня просять закрити КП 'Муніципальна варта'

17 лютого, на сайті місцевих петицій з’явилася вимога жителів міста Ірпінь про закриття комунального підприємства “Муніципальна варта”.
Закрити КП просять з огляду на те, що на нього витрачаються дуже великі бюджетні кошти (12 млн грн). До того ж, як вказано у петиції “за дотримання порядку в місті відповідає поліція, а варта виконує лише допоміжну роль”.
“Я вважаю, що 12 мільйонів варто направити на розвиток дійсно важливих напрямків, таких як медицина і освіта, адже саме в цих сферах катастрофічно не вистачає фінансування”, – зазначає автор петиції, проголосувати за яку можна ТУТ.