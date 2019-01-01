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В Ірпені горів приватний гараж

17 лютого о 16:15 до пункт зв’язку 36-Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про пожежу приватного гаражу за адресою: м. Ірпінь вул. Северинівська, 129.


Отримавши повідомлення, на місце події негайно було направлено 2 відділення Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь. По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить приміщення гаражу та є загроза розповсюдження полум’я по всій площі. Завдяки злагодженим діям пожежно-рятувальнх підрозділів за короткий проміжок часу пожежу було локалізовано (о 16:22) та повністю ліквідовано о 16:36. Загалом на місці працювало 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Причина загорання та збитки від пожежі наразі встановлюються.



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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 Ірпінь пожежа мнс
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