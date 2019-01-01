Гостомель: Ліквідовано загорання в котельні житлового будинку

16 лютого о 16:26 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загорання в котельні житлового будинку за адресою: сел. Гостомель, по вул. Вишнева.

До місця виклику було терміново направлено чергові караули 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Буча (1 АЦ-60), та 53-го Державного пожежно-рятувального посту сел. Гостомель (1 АЦ-40).По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить приміщення котельні на площі 15 м. кв.Пожежу локалізовано о 16:53 та повністю ліквідовано о 17:10, загиблих та травмованих немає.Загалом на пожежі працювало 2 одиниці технічки та 9 осіб особового складу.Причина пожежі встановлюється.