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Поліція розшукує через Інтерпол шахраїв-забудовників в Ірпінському регіоні

Поліція завершує досудове розслідування відносно групи шахраїв-забудовників в Ірпінському регіоні


Поліція завершує досудове розслідування відносно групи шахраїв-забудовників в Ірпінському регіоні

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Київщини під процесуальним керівництвом прокуратури завершують досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритого за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що група осіб за попередньої змовою, маючи на меті заволодіння грошима в особливо великих розмірах, упродовж чотирьох років вводила в оману інвесторів будівництва. При цьому проводили масштабну рекламну кампанію, обіцяли людям звести будинки в екологічно привабливому передмісті столиці.

Також шахраї запевняли потенційних інвесторів в наявності усієї дозвільної документації та законності будівництва.

Результат їхньої злочинної діяльності – майже 1,5 тисячі ошуканих громадян, 7 недобудованих багатоквартирних будинків.

Працівники поліції встановили, що до скоєння шахрайства причетні четверо осіб. Усім фігурантам оголошено про підозру. Наразі троє підозрюваних, які переховуються від органів влади, оголошені у розшук.

Судом надано згоду на затримання цих зловмисників та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Всі необхідні матеріали направлено до Інтерполу щодо оголошення втікачів у міжнародний розшук та подальшого їхнього затримання.

Шановні громадяни! Поліція звертається до всіх, хто потерпів від шахрайських дій цих аферистів-забудовників.

З метою повного, об’єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення остаточної суми завданого збитку, для фіксування статусу потерпілого та надання показів, Вам потрібно з’явитися у строк до 6 березня 2020 року до слідчих за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 4-а, у робочі дні з 09.00 год. по 18.00 год.


Поліція завжди на варті Закону та правопорядку! Подолаємо зло разом!
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Поліція Київської області 
 поліція Ірпінь Буча
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