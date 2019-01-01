Поліція розшукує через Інтерпол шахраїв-забудовників в Ірпінському регіоні

Поліція завершує досудове розслідування відносно групи шахраїв-забудовників в Ірпінському регіоні
Поліція завершує досудове розслідування відносно групи шахраїв-забудовників в Ірпінському регіоні
Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Київщини під процесуальним керівництвом прокуратури завершують досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритого за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Встановлено, що група осіб за попередньої змовою, маючи на меті заволодіння грошима в особливо великих розмірах, упродовж чотирьох років вводила в оману інвесторів будівництва. При цьому проводили масштабну рекламну кампанію, обіцяли людям звести будинки в екологічно привабливому передмісті столиці.
Також шахраї запевняли потенційних інвесторів в наявності усієї дозвільної документації та законності будівництва.
Результат їхньої злочинної діяльності – майже 1,5 тисячі ошуканих громадян, 7 недобудованих багатоквартирних будинків.
Працівники поліції встановили, що до скоєння шахрайства причетні четверо осіб. Усім фігурантам оголошено про підозру. Наразі троє підозрюваних, які переховуються від органів влади, оголошені у розшук.
Судом надано згоду на затримання цих зловмисників та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Всі необхідні матеріали направлено до Інтерполу щодо оголошення втікачів у міжнародний розшук та подальшого їхнього затримання.
Шановні громадяни! Поліція звертається до всіх, хто потерпів від шахрайських дій цих аферистів-забудовників.
З метою повного, об’єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення остаточної суми завданого збитку, для фіксування статусу потерпілого та надання показів, Вам потрібно з’явитися у строк до 6 березня 2020 року до слідчих за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 4-а, у робочі дні з 09.00 год. по 18.00 год.
З метою повного, об’єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення остаточної суми завданого збитку, для фіксування статусу потерпілого та надання показів, Вам потрібно з’явитися у строк до 6 березня 2020 року до слідчих за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 4-а, у робочі дні з 09.00 год. по 18.00 год.
Поліція завжди на варті Закону та правопорядку! Подолаємо зло разом!