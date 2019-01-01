Поліція розшукує через Інтерпол шахраїв-забудовників в Ірпінському регіоні

Поліція завершує досудове розслідування відносно групи шахраїв-забудовників в Ірпінському регіоні

Шановні громадяни! Поліція звертається до всіх, хто потерпів від шахрайських дій цих аферистів-забудовників.



З метою повного, об’єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення остаточної суми завданого збитку, для фіксування статусу потерпілого та надання показів, Вам потрібно з’явитися у строк до 6 березня 2020 року до слідчих за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 4-а, у робочі дні з 09.00 год. по 18.00 год.