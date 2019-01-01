Платежку за доставку газа урежут в разы. Ошибка исправлена

Власти услышали возмущения тысяч украинцев и пошли на уступки
Протесты украинцев платежкой за доставку газа привели, наконец, к реальным ответным шагам со стороны властей. Власти исправили ошибку в методике, и изумленные дачники больше не получат счета в 300 грн за доставку непотребленного газа, а для только заселившихся жителей новостроек платежки подешевеют в 5-6 раз. Проект соответствующего постановления обнародован на сайте НКРЭКУ и будет принят 11 февраля. Эксперты, правда, полагают, что заложенные в нем меры – половинчатые.
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), подготовила проект постановления под "О внесении изменений в Кодекс газораспределительных систем (ГРС)", который ведомство планирует одобрить уже во вторник. В обосновании документа говорится о том, что действующая методика формирования тарифа несовершенна, так как заставляет переплачивать за доставку газа новых потребителей.
Другими словами, в НКРЭКУ честно признались, что обнаружили ошибку в методике, благодаря ей те потребители, которые газ не потребляют по факту, получают космические счета за его доставку – до 300 грн в месяц. Речь идет о тех, кто в прошлый газовый год, на который опирается новое тарифообразование, газ не потребляли, поэтому им начисляли газ втридорога по устаревшим нормам.
Теперь эта ошибка исправлена. Постановление обязывает рассчитывать начисление тарифа за доставку газа для новых потребителей исходя из следующих расчетов:
Потенциально действие данной меры, пояснили в облгазах, охватывает свыше 6 млн квартир и менее 2 млн частных домов, причем в некоторые областях таких составляет до половины от всех потребителей. Однако сколько из них по факту не пользуются газом, ответить затруднились.
Максимальное начисление тарифа за доставку газа для таких потребителей – из расчета 314 куб. м газа в год – серьезно снижает затраты потребителей с комплексным использованием газа (газовая плита, колонка, автономное отопление). Объем потребленного газа для них подсчитывается исходя из льготных условий – за основу берутся показатели не пика потребления, а межотопительного периода, т.е. летом, когда потребление существенно ниже, чем зимой.
Теперь для хозяев квартиры, которые получили в январе счет за доставку газа в 120 грн, или частных домов, к которым пришли счета на 180 грн, тариф будет единым и при этом снизится в 5-6 раз – он составит 27 грн в месяц платы за транспортировку.
Впрочем, сама платежка с услугой оплаты за доставку газа остается. В облгазах это объясняют тем, что давление в трубе нужно поддерживать даже для тех потребителей, которые сейчас газ не потребляют, но могут потребить его в любой момент. С этим согласны и эксперты, они указывают, что абонентская плата за резервирование доступа – нормальная практика.
"Абонентская плата, или резервирование, – это плата за возможность в любой момент времени воспользоваться газом. Например, вы едете в отпуск и резервируете себе гостиницу, чтобы быть уверенным, что когда приедете, номер был свободен. То же и здесь: вы резервируете для себя возможность пользоваться газом на протяжении месяца-года и т.д. Если вы этого не сделаете, операторы вправе сказать: мы не рассчитывали на вас, поэтому давление в сети на вас не зарезервировано", - поясняет руководитель специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.
Впрочем, указывает эксперт, в Нацкомиссии совершили оплошность, объединив в одной платежке за доставку газа два разных платежа: за резервирование и за распределение газа. Именно это смешение и привело к росту недовольства и непониманию потребителей, особенно тех, кто проводил газ за свои деньги.
"Коттеджный поселок или населенный пункт, жители которого заплатили полностью за газификацию, сейчас платят опять же полную сумму за распределение, хотя за распределение они уже платить не обязаны, а только за резервирование мощности. Но поскольку обе суммы объединены в одном платеже, то получается, что возможны злоупотребления, и, похоже, они присутствуют. Когда НКРЕКУ что-то снижает новоподключенным, это, на мой взгляд, не самая большая проблема, которую необходимо быстро решать в ближайшие дни", - считает Рябцев.
Протесты украинцев платежкой за доставку газа привели, наконец, к реальным ответным шагам со стороны властей. Власти исправили ошибку в методике, и изумленные дачники больше не получат счета в 300 грн за доставку непотребленного газа, а для только заселившихся жителей новостроек платежки подешевеют в 5-6 раз. Проект соответствующего постановления обнародован на сайте НКРЭКУ и будет принят 11 февраля. Эксперты, правда, полагают, что заложенные в нем меры – половинчатые.
Исправили ошибку
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), подготовила проект постановления под "О внесении изменений в Кодекс газораспределительных систем (ГРС)", который ведомство планирует одобрить уже во вторник. В обосновании документа говорится о том, что действующая методика формирования тарифа несовершенна, так как заставляет переплачивать за доставку газа новых потребителей.
Другими словами, в НКРЭКУ честно признались, что обнаружили ошибку в методике, благодаря ей те потребители, которые газ не потребляют по факту, получают космические счета за его доставку – до 300 грн в месяц. Речь идет о тех, кто в прошлый газовый год, на который опирается новое тарифообразование, газ не потребляли, поэтому им начисляли газ втридорога по устаревшим нормам.
Теперь эта ошибка исправлена. Постановление обязывает рассчитывать начисление тарифа за доставку газа для новых потребителей исходя из следующих расчетов:
С газовой плитой – 39 куб. м в год,
С газовой плитой и колонкой – 126 куб. м в год,
С комплексным использованием, в том числе для отопления, – 314 куб. м в год.
С газовой плитой и колонкой – 126 куб. м в год,
С комплексным использованием, в том числе для отопления, – 314 куб. м в год.
Кто выиграет
Потенциально действие данной меры, пояснили в облгазах, охватывает свыше 6 млн квартир и менее 2 млн частных домов, причем в некоторые областях таких составляет до половины от всех потребителей. Однако сколько из них по факту не пользуются газом, ответить затруднились.
Максимальное начисление тарифа за доставку газа для таких потребителей – из расчета 314 куб. м газа в год – серьезно снижает затраты потребителей с комплексным использованием газа (газовая плита, колонка, автономное отопление). Объем потребленного газа для них подсчитывается исходя из льготных условий – за основу берутся показатели не пика потребления, а межотопительного периода, т.е. летом, когда потребление существенно ниже, чем зимой.
Теперь для хозяев квартиры, которые получили в январе счет за доставку газа в 120 грн, или частных домов, к которым пришли счета на 180 грн, тариф будет единым и при этом снизится в 5-6 раз – он составит 27 грн в месяц платы за транспортировку.
Доставка остается
Впрочем, сама платежка с услугой оплаты за доставку газа остается. В облгазах это объясняют тем, что давление в трубе нужно поддерживать даже для тех потребителей, которые сейчас газ не потребляют, но могут потребить его в любой момент. С этим согласны и эксперты, они указывают, что абонентская плата за резервирование доступа – нормальная практика.
"Абонентская плата, или резервирование, – это плата за возможность в любой момент времени воспользоваться газом. Например, вы едете в отпуск и резервируете себе гостиницу, чтобы быть уверенным, что когда приедете, номер был свободен. То же и здесь: вы резервируете для себя возможность пользоваться газом на протяжении месяца-года и т.д. Если вы этого не сделаете, операторы вправе сказать: мы не рассчитывали на вас, поэтому давление в сети на вас не зарезервировано", - поясняет руководитель специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.
Впрочем, указывает эксперт, в Нацкомиссии совершили оплошность, объединив в одной платежке за доставку газа два разных платежа: за резервирование и за распределение газа. Именно это смешение и привело к росту недовольства и непониманию потребителей, особенно тех, кто проводил газ за свои деньги.
"Коттеджный поселок или населенный пункт, жители которого заплатили полностью за газификацию, сейчас платят опять же полную сумму за распределение, хотя за распределение они уже платить не обязаны, а только за резервирование мощности. Но поскольку обе суммы объединены в одном платеже, то получается, что возможны злоупотребления, и, похоже, они присутствуют. Когда НКРЕКУ что-то снижает новоподключенным, это, на мой взгляд, не самая большая проблема, которую необходимо быстро решать в ближайшие дни", - считает Рябцев.