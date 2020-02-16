» » Яку техніку найактивніше купують жителі Бучі взимку: бойлери та інші девайси, попит на які зростає в холодний період
  • 16 лютого 2020
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Яку техніку найактивніше купують жителі Бучі взимку: бойлери та інші девайси, попит на які зростає в холодний період

Яку техніку найактивніше купують жителі Бучі взимку: бойлери та інші девайси, попит на які зростає в холодний період

Попит на деяку побутову та кліматичну техніку безпосередньо залежить від пори року. Так, деякі електричні пристрої, наприклад, котли або бойлери, користуються підвищеною популярністю в осінньо-зимовий період. Причиною зростання інтересу до них слугує зміна погодних умов та загальне погіршення мікроклімату в житлових приміщеннях.


Які саме девайси найактивніше купують офлайн та замовляють в інтернеті жителі Бучі взимку?


4 пристрої, які містяни вважають за потрібне купувати в холодний сезон
Мешканці Бучі вважають похолодання мотивацією для придбання таких сучасних девайсів.


Бойлери


Ризик залишитися взимку без доступу до гарячої води через збої у роботі центральної системи водопостачання мотивує мешканців Бучі купувати водонагрівачі різної потужності.
Стрімко зростає попит на «сімейні» накопичувальні водонагрівальні прилади з великим баком. Замовити зручний та надійний бойлер Gorenje 100 л для всієї сім’ї можна тут www.moyo.ua//vodonagrevately/.

Обігрівачі


Навіть ті користувачі, які підключені до централізованої мережі газопостачання, вважають доцільним мати вдома принаймні один електричний або інфрачервоний обігрівач.
Придбати пристрій для обігріву житла – отримати можливість:
• підтримувати оптимальну температуру повітря у будинку чи квартирі до початку або після завершення опалювального сезону;
• стабілізувати температурний режим вдома за умови недостатньо якісного централізованого обігріву;
• створювати оптимальні умови перебування у найхолодніших частинах житла, наприклад, на горищі або в підвалі.

Зволожувачі та очищувачі повітря


Зміна погодних умов та початок опалювального сезону накладає відбиток на характеристики повітря всередині житлових будівель. У зв’язку з активним використанням теплових приладів повітря в будинках і квартирах взимку стає занадто сухим. Для стабілізації показників вологості мешканці Бучі купують та встановлюють ультразвукові та водяні зволожувачі.
Також містяни з задоволенням використовують так звані «мийки повітря» – девайси, які одночасно і зволожують, і очищають повітря.

Сушки для білизни та одягу


Швидко та без наслідків (наприклад, пошкодження тканини) висушити свіжовипраний одяг зимою – достатньо кропітке завдання. При низькій температурі процес висихання білизни займає у кілька разів більше часу, ніж при нормальних погодних умовах. Щоб розв'язувати цю проблему, бучани купують електричні сушильні машини для текстилю.
Разом з вищезгаданою технікою мешканці Бучі відчувають себе комфортно навіть при найгіршій погоді.
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www.moyo.ua
 Буча Ирпень Гостомель Ворзель
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