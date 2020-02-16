Яку техніку найактивніше купують жителі Бучі взимку: бойлери та інші девайси, попит на які зростає в холодний період



Попит на деяку побутову та кліматичну техніку безпосередньо залежить від пори року. Так, деякі електричні пристрої, наприклад, котли або бойлери, користуються підвищеною популярністю в осінньо-зимовий період. Причиною зростання інтересу до них слугує зміна погодних умов та загальне погіршення мікроклімату в житлових приміщеннях.

Які саме девайси найактивніше купують офлайн та замовляють в інтернеті жителі Бучі взимку?

4 пристрої, які містяни вважають за потрібне купувати в холодний сезон

Мешканці Бучі вважають похолодання мотивацією для придбання таких сучасних девайсів.

Бойлери

Обігрівачі

Зволожувачі та очищувачі повітря

Сушки для білизни та одягу