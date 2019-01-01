Україна у вівторок евакуює 51 громадянина з Китаю. Карантин в санаторіях Київ області

Україна отримала дозвіл на евакуацію своїх громадян із китайської провінції Хубей і у вівторок, 11 лютого, їх евакуює, повідомляє посольство України в КНР.

За попередньою інформацією, на евакуацію чекає близько 51 осіб, зазначив він.

Українських громадян, евакуйованих із китайської провінції Хубей у зв'язку зі спалахом коронавірусу, триматимуть на карантині протягом 14 днів у двох санаторних закладах Київської області.

"У зв'язку зі стрімким поширенням територією провінції Хубей небезпечного коронавірусу (2019-nCoV) уряд України ухвалив рішення про евакуацію громадян України зі згаданої провінції, в якій запроваджено карантин, в Україну. З цією метою Україна 11 лютого ц. р. планує спеціальний чартерний рейс за маршрутом: м. Київ - м. Ухань (КНР) - м. Київ", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті посольства України в Китаї в понеділок.Посольство просить українців, які висловили намір евакуюватися, тримати напоготові свої паспортні документи України, документи, що надають право на перебування на території КНР, а також паспортні документи, свідоцтво про народження дітей віком до 18 років, залишатися на постійному зв'язку, бути мобільними та готовими до переміщень, очікувати як на дзвінки Посольства на мобільний телефон, так і на повідомлення в групі «Embassy - EVACUATION» мобільного застосунку Wechat, повністю координувати свої дії з представниками посольства.Крім того, в дипломатичному представництві нагадали, що після повернення в Україну на українців чекає обов'язковий 14-денний карантин.Як повідомлялося, 7 лютого в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) України Ігор Кузін повідомив на прес-конференції, що Україна провадить переговори з урядом Китайської Народної Республіки стосовно дозволу на евакуацію українців з Уханя."Заплановано рейс із міста Уханя для вивезення громадян України. Нині відбувається налагодження процесів і процедури отримання дозволу від уряду КНР", - сказав він.Крім того, Кузін наголосив, що Україна сформувала додаткове замовлення 30 тест-систем з діагностики нового коронавірусу у Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).Про це під час брифінгу повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров'я України Ігор Кузін.За його словами, евакуйовані українці перебуватимуть на карантині в спеціально визначених закладах."Визначено два заклади закритого типу. Це не лікарні, це заклади санаторного типу. Обидва заклади розміщуються на території Київської області", - сказав він.Кузін уточнив, що також є ще одна пропозиція від Міноборони з розміщення громадян на час карантину. Отже, може бути визначено три місця розміщення евакуйованих на карантин.За його словами, вже 51 одна людина, зокрема одна дитина, підписали згоду на евакуацію і перебування на карантині.Наразі триває розробка й узгодження всіх технічних і логістичних деталей евакуації."У жодні капсули цих людей поміщати не будуть. Транспортні засоби будуть дезінфікувати в звичайному режимі", - сказав він.За словами Кузіна, евакуйовані пасажири під час польоту будуть у масках. Екіпаж повітряного судна (16 осіб) використовуватиме спеціальні костюми біологічного захисту.Рейс супроводжуватимуть три медпрацівники - два лікарі та медсестра.У літаку після польоту за рекомендацією виробника буде проведено заміну повітряних фільтрів.Він уточнив, що попередньо перевізником для евакуації визначено авіакомпанію SkyUp.Кузін також повідомив, що на круїзному лайнері Diamond Princess коронавірус виявлено у двох українців. Обидва вони є членами екіпажу лайнера. В обох захворювання протікає в легкій формі.Як повідомлялося з посиланням на інформацію посольства України в КНР, Україна отримала дозвіл на евакуацію своїх громадян із китайської провінції Хубей і у вівторок, 11 лютого, має намір евакуювати їх. Для евакуації українських громадян заплановано спеціальний чартерний рейс за маршрутом Київ-Ухань (КНР)-Київ.Українці, які захотіли евакуюватися, мають тримати напоготові свої паспортні документи України, документи, що дають право на перебування на території КНР, а також паспортні документи, свідоцтво про народження дітей до 18 років, залишатися на постійному зв'язку, бути мобільними і готовими до переміщень, очікувати і на дзвінки посольства на мобільний телефон, і на повідомлення в групі Embassy-EVACUATION мобільного застосунку Wechat, повністю координувати свої дії з представниками посольства.Після повернення до України їх очікує обов'язковий 14-денний карантин.Переговори з урядом Китайської Народної Республіки щодо дозволу на евакуацію українців з Уханя тривали з кінця минулого тижня.