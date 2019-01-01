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25 квітня, Бучанський парк: Майстер-класи для матусь

Мами розпочнуть весну у центральному парку



Дорогі мами та майбутні матусі!

Вам, як нікому іншому, відомо, як часом не вистачає живого спілкування, щирої підтримки, професійної поради чи просто дівчачих посиденьок.
Готується цікава зустріч мам у Бучі в мальовничому Бучанському парку.

25 квітня на Вас чекатимуть пізнавальні лекції, майстер-класи та веселе дозвілля - танці для мам та дітей, караоке, театр, бульбашки, фотозони і багато багато іншого...


Запрошуємо всіх бажаючих!

Також завжди відкриті для ваших нових ідей та пропозицій.
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