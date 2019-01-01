25 квітня, Бучанський парк: Майстер-класи для матусь

Мами розпочнуть весну у центральному парку

25 квітня на Вас чекатимуть пізнавальні лекції, майстер-класи та веселе дозвілля - танці для мам та дітей, караоке, театр, бульбашки, фотозони і багато багато іншого...

Дорогі мами та майбутні матусі!Вам, як нікому іншому, відомо, як часом не вистачає живого спілкування, щирої підтримки, професійної поради чи просто дівчачих посиденьок.Готується цікава зустріч мам у Бучі в мальовничому Бучанському парку.Запрошуємо всіх бажаючих!Також завжди відкриті для ваших нових ідей та пропозицій.