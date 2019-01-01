Київська область: На скільки зросли тарифи на воду (відео)

За воду – гроші. В Україні суттєво підвищили тарифи на холодну воду та водовідведення. Це рішення ухвалила 4-го лютого Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. За її даними, зростання цін обумовлене підвищенням заробітної плати, ціни на електроенергію, вартості обладнання та матеріалів для виконання ремонтних робіт , витрат на інвестиційну програму та коштів на сплату податків.

На Київщині, в залежності від регіону ціна зросте від 15 до 40% за куб води. Найдорожче заплатять жителі Бородянки – близько 36 гривень за кубометр води. Це спільна сума на водопостачання та водовідведення для населення. Бориспільці заплатять трохи більше 30 гривень за ці послуги.В Обухові ціна складе 29 гривень 42 копійкиУ Вишневому близько 28 гривень за метр кубічний води.Приблизно така ж ціна – 28 гривень заплатять жителі Ірпеня – за водопостачання та водовідведення кубометру води. У Макарові – трохи більше 26 гривень. а у Фастові – біля 32 з половиною гривеньІ найнижчий тариф у Василькові – трохи більше 14 гривень.