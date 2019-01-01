Київська область: На скільки зросли тарифи на воду (відео)

За воду – гроші. В Україні суттєво підвищили тарифи на холодну воду та водовідведення. Це рішення ухвалила 4-го лютого Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. За її даними, зростання цін обумовлене підвищенням заробітної плати, ціни на електроенергію, вартості обладнання та матеріалів для виконання ремонтних робіт , витрат на інвестиційну програму та коштів на сплату податків.
На Київщині, в залежності від регіону ціна зросте від 15 до 40% за куб води. Найдорожче заплатять жителі Бородянки – близько 36 гривень за кубометр води. Це спільна сума на водопостачання та водовідведення для населення. Бориспільці заплатять трохи більше 30 гривень за ці послуги.
В Обухові ціна складе 29 гривень 42 копійки
У Вишневому близько 28 гривень за метр кубічний води.
Приблизно така ж ціна – 28 гривень заплатять жителі Ірпеня – за водопостачання та водовідведення кубометру води. У Макарові – трохи більше 26 гривень. а у Фастові – біля 32 з половиною гривень
І найнижчий тариф у Василькові – трохи більше 14 гривень.