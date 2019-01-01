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  • Учора, 19:41
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Буча: Затримано групу квартирних крадіїв

Житель міста Буча повертався додому, коли у під’їзді багатоповерхівки побачив незнайомих людей. На запитання, хто такі і що вони тут роблять, вони забризкали йому очі сльозогінним газом і втекли.



Коли ж чоловік зайшов до своєї квартири, то виявив, що його обікрали.
Не гаючи часу, потерпілий зателефонував на спецлінію 102, надав прикмети зловмисників. Також розповів, що ймовірні крадії втекли на автомобілі «Деу Ланос» з іноземною реєстрацією.

За наказом керівника поліції Київщини Андрія Нєбитова на території кількох районів області одразу була введена спеціальна поліцейська операція та орієнтовані наряди столичної поліції щодо розшуку та затримання злодіїв.

Під час проведення поліцейських заходів та відслідковування камер відеоспостереження системи «Безпечна Київщина» поліцейські швидко вийшли на слід втікачів та затримали їх на трасі Київ-Одеса.

На момент затримання в автомобілі «Деу» знаходилось четверо чоловіків.
Встановлено, що всі вони у свій час приїхали з Автономної республіки Крим, мешкають на Херсонщині. Віком від 23 до 48 років. Троє з них мали проблеми із законом за скоєння крадіжок та розбійного нападу.

Під час проведення невідкладного обшуку автівки, на якій пересувались крадії, у багажнику поліцейські виявили речові докази – викрадене майно з помешкання жителя Бучі.

Зараз поліція з’ясовує роль кожного у скоєнні крадіжки з квартири. Також працівники поліції перевіряють їх на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.



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Відділ комунікації поліції Київської області 
 поліція кримінал Буча
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