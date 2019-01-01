Компанія БЕСТ: 10 лютого профілактичні роботи кабельного ТВ

Виконайте сканування каналів у понеділок, 10 лютого, після 16:00

Якщо виникне проблема зі скануванням каналів, зверніться до технічної підтримки у будь-який час за номерами:

Kyivstar - 067 011 73 77

Lifecell - 093 170 03 77

MTC - 099 368 37 77