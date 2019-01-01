Компанія БЕСТ: 10 лютого профілактичні роботи кабельного ТВ

Виконайте сканування каналів у понеділок, 10 лютого, після 16:00
На центральній ділянці мережі кабельного телебачення будуть проводитися планові технічні роботи. Це сприятиме якіснішому наданню послуги та чіткому зображенню. Мовлення телеканалів буде частково відсутнє як в аналоговому, так і у цифровому форматі.
Щоб отримати оновлений список каналів, виконайте сканування каналів у автоматичному режимі після 16:00.
Користувачам цифрового телебачення бажано відредагувати налаштування пошуку за такими параметрами:
- Початкова частота – 298 МГц (298 000 Гц);
- Кінцева частота – 466 МГц (466 000 Гц);
- Модуляція – 256 QAM;
- Швидкість передачі – 6875 Ks/s;
- Крок – 1 чи 2 (обрати мінімальний із запропонованих);
- Країна – Україна (Угорщина або Фінляндія);
Якщо виникне проблема зі скануванням каналів, зверніться до технічної підтримки у будь-який час за номерами:
Kyivstar - 067 011 73 77
Lifecell - 093 170 03 77
MTC - 099 368 37 77
Kyivstar - 067 011 73 77
Lifecell - 093 170 03 77
MTC - 099 368 37 77