4 лютого в Ірпені відключать водопостачання на деяких вулицях

В зв’язку з аварійною ситуацією, у вівторок, 4 лютого з 9:00, можливе тимчасове обмеження водопостачання м. Ірпінь,
вул. Северинівська, 121;
вул. Покровська 17;
Конференц-Хол Ірпінь;
вул. Варшавська 67, 69 (гуртожиток).
Роботи по усуненню аварійної ситуації плануємо завершити до 16:30.
Просимо вибачення за тимчасові незручності!
вул. Северинівська, 121;
вул. Покровська 17;
Конференц-Хол Ірпінь;
вул. Варшавська 67, 69 (гуртожиток).
Роботи по усуненню аварійної ситуації плануємо завершити до 16:30.
Просимо вибачення за тимчасові незручності!