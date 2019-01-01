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  • Учора, 17:05
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4 лютого в Ірпені відключать водопостачання на деяких вулицях

В зв’язку з аварійною ситуацією, у вівторок, 4 лютого з 9:00, можливе тимчасове обмеження водопостачання м. Ірпінь,
вул. Северинівська, 121;
вул. Покровська 17;
Конференц-Хол Ірпінь;
вул. Варшавська 67, 69 (гуртожиток).

Роботи по усуненню аварійної ситуації плануємо завершити до 16:30.
Просимо вибачення за тимчасові незручності!
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КП "Ірпіньводоканал" 
 Ірпінь Ірпіньводоканал
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