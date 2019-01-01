WHO: Коронавірус оголошено, як глобальна надзвичайна ситуація для здоровя

Новий коронавірус був оголошений Всесвітньою організацією охорони здоров'я глобальною надзвичайною ситуацією, оскільки спалах продовжує поширюватися за межами Китаю.

"Основна причина цієї декларації - це не те, що відбувається в Китаї, а те, що відбувається в інших країнах", - сказав глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєс.



Щонайменше 213 людей загинули в Китаї - в основному в провінції Хубей, де з'явився вірус, - майже 10 000 випадків у країні.

Що станеться, якщо цей вірус потрапить у країну, яка не може впоратися?

Пам'ятайте, це хвороба, яка з’явилася лише минулого місяця - і все ж у Китаї вже майже 10000 підтверджених випадків.