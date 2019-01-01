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WHO: Коронавірус оголошено, як глобальна надзвичайна ситуація для здоровя

Новий коронавірус був оголошений Всесвітньою організацією охорони здоров'я глобальною надзвичайною ситуацією, оскільки спалах продовжує поширюватися за межами Китаю.



"Основна причина цієї декларації - це не те, що відбувається в Китаї, а те, що відбувається в інших країнах", - сказав глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєс.

Турбота полягає в тому, що вона може поширитися на країни зі слабшими системами охорони здоров'я.

Щонайменше 213 людей загинули в Китаї - в основному в провінції Хубей, де з'явився вірус, - майже 10 000 випадків у країні.


ВООЗ заявила, що в 18 інших країнах було 98 випадків, але смертей немає.

Більшість міжнародних випадків стосується людей, які побували в китайському місті Ухань в Хубеї.
Однак зафіксовано вісім випадків зараження людиною - у Німеччині, Японії, В'єтнамі та США.

Виступаючи на прес-конференції в Женеві, д-р Тедрос описав вірус як "безпрецедентний спалах", на який розгорнули "безпрецедентну реакцію".
Він високо оцінив "надзвичайні заходи", які вжили китайські органи влади, і заявив, що немає підстав обмежувати торгівлю або подорожувати до Китаю.
"Дозвольте мені бути зрозумілим, ця декларація не є вотумом недовіри Китаю", - сказав він.

Але різні країни вживали заходів для закриття кордонів або скасування рейсів, і такі компанії, як Google, Ikea, Starbucks і Tesla, закрили свої магазини або припинили свою діяльність.

Що станеться, якщо цей вірус потрапить у країну, яка не може впоратися?



У багатьох країнах з низьким і середнім рівнем доходу просто не вистачає інструментів, щоб їх помітити чи вмістити. Страх полягає в тому, що він може неконтрольовано поширюватися і якийсь час може залишитися непоміченим.

Пам'ятайте, це хвороба, яка з’явилася лише минулого місяця - і все ж у Китаї вже майже 10000 підтверджених випадків.


Спалах еболи 2014 року в Західній Африці - найбільший в історії людства - показав, наскільки легко бідніші країни можуть бути подолані такими спалахами.
І якщо новий коронавірус в таких місцях помітно закріпиться, його було б неймовірно важко стримати.
Ми ще не на цій стадії - 99% випадків перебувають у Китаї, і ВООЗ переконана, що країна може контролювати спалах.

Але оголошення глобальної надзвичайної ситуації дозволяє ВООЗ підтримувати країни з низьким і середнім рівнем доходу для посилення нагляду за хворобами - та підготовку їх до справ.
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www.bbc.com 
 #coronavirus
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