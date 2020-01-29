В Ухані з'явилося четверте покоління випадків пневмонії

У Ухані з'явилося четверте покоління випадків пневмонії.

30 січня, медичний експерт, інфікований коронавірусом, виписаний із лікарні Ван Гуанфа, завідувач відділу легеневої медицини Першої лікарні Пекінського університету Пекінського університету, був виписаний з лікарні Пекіна в Дітані в четвер вдень.

Ван був заражений новим коронавірусом під час науково-дослідної роботи щодо тривалої спалаху пневмонії у Вухані, епіцентрі епідемії.

Ситуація станом на ранок 30 січня:

- підтверджені випадки: 7 736 в Китаї, принаймні 75 за кордоном.

- смертельні випадки: 170.

- виписано з лікарень на материковому Китаї: 124

- підтверджено передачу від людини до людини.

- медичні експерти кажуть, що вірус може мутувати.

- Реалізація надзвичайних ситуацій рівня 1 для 31 провінцій, автономних регіонів та муніципалітетів на материковому материку Китаю.

Всесвітня організація охорони здоров'я оприлюднила, що у Вухані сталося четверте покоління випадків, тобто чотири передачі вірусу від людини до людини, такі як A - B, B - C, C - D та D - E.



Сяо Ен: "Як правило, якщо ви контролюєте його раніше, ніж третє покоління, то легше буде контролювати епідемію. Тоді, якщо ви спуститеся, площа стане все більшою, і стане складніше".

Сяо Ен: "Хоча Вухану вдалося контролювати швидкість деяких передач через сильні закриття, все-таки 5 мільйонів людей покинули Ухань. Зрештою, невеликі спалахи в багатьох місцях ускладнюють контроль всієї епідемії".

Дін Лянг, епідеміолог Гарвардського університету, сказав: "ГРВІ можна передавати лише після появи симптомів, але пневмонія Ухана дуже відрізняється і навіть не має жодних симптомів (вона може передаватися), а це означає, що її важче стримувати".