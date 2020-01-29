В Ухані з'явилося четверте покоління випадків пневмонії

[NTD Пекін, 30 січня 2020]
30 січня, медичний експерт, інфікований коронавірусом, виписаний із лікарні Ван Гуанфа, завідувач відділу легеневої медицини Першої лікарні Пекінського університету Пекінського університету, був виписаний з лікарні Пекіна в Дітані в четвер вдень.
Колишній науковий співробітник Інституту вірусології США Армія Сяо Ен: "Він поширився на четверте покоління, з одного боку, це показує, що він поширився широко; з іншого боку, це свідчить про те, що вірус отримав більше шансів. Можливість рекомбінації та мутації буде більш пристосованою для поширення в організмі людини ".
Взагалі кажучи, виникнення передачі від людини до людини протягом більше трьох поколінь можна розглядати як вірус із здатністю "продовжувати передачу через людину". Чим більше передача між поколіннями, тим сильніша епідемія.
Крім того, інші академічні команди з Великобританії та Гонконгу на основі публічної інформації та клінічних даних, наданих лікарями та науково-дослідними установами материкового Китаю, проаналізували, що кількість основних інфекцій у Ухані становила від 2,6 до 5,47. Тобто заражена людина може передати в середньому від 2,6 до 5,47 людини. Більшість ГРВІ становить від 2-3.
Серед них четверо біологів-інфекціоністів у США та США отримали за допомогою модельного аналізу, що "основна кількість інфекцій" при пневмонії в Ухані становить від 3,6 до 4. Якщо статус кво продовжиться, очікується, що до 4 лютого в Ухані буде заражено 190 000 людей І швидко пошириться. Навіть якщо виїзд до Ухань і з нього зменшиться на 99%, спалахи за межами Ухана можуть зменшитися лише на 24,9%.
Мер Ухана натякнув 27 січня, що початкова епідемічна ситуація не була розкрита вчасно, оскільки вона не була дозволена центральним урядом.
оригінал публікації з відео:
www.ntdtv.com
Інтерв'ював репортер НТД Лін Лан
У Ухані з'явилося четверте покоління випадків пневмонії.Експерти зазначають, що через пізній початок заходів щодо запобігання епідеміям уряду Китаю та пропущених можливостей епідемічна ситуація розширилася, а профілактика епідемій стає все більш важкою.
30 січня, медичний експерт, інфікований коронавірусом, виписаний із лікарні Ван Гуанфа, завідувач відділу легеневої медицини Першої лікарні Пекінського університету Пекінського університету, був виписаний з лікарні Пекіна в Дітані в четвер вдень.
Ван був заражений новим коронавірусом під час науково-дослідної роботи щодо тривалої спалаху пневмонії у Вухані, епіцентрі епідемії.
Ситуація станом на ранок 30 січня:
- підтверджені випадки: 7 736 в Китаї, принаймні 75 за кордоном.
- смертельні випадки: 170.
- виписано з лікарень на материковому Китаї: 124
- підтверджено передачу від людини до людини.
- медичні експерти кажуть, що вірус може мутувати.
- Реалізація надзвичайних ситуацій рівня 1 для 31 провінцій, автономних регіонів та муніципалітетів на материковому материку Китаю.
- підтверджені випадки: 7 736 в Китаї, принаймні 75 за кордоном.
- смертельні випадки: 170.
- виписано з лікарень на материковому Китаї: 124
- підтверджено передачу від людини до людини.
- медичні експерти кажуть, що вірус може мутувати.
- Реалізація надзвичайних ситуацій рівня 1 для 31 провінцій, автономних регіонів та муніципалітетів на материковому материку Китаю.
Всесвітня організація охорони здоров'я оприлюднила, що у Вухані сталося четверте покоління випадків, тобто чотири передачі вірусу від людини до людини, такі як A - B, B - C, C - D та D - E.
Колишній науковий співробітник Інституту вірусології США Армія Сяо Ен: "Він поширився на четверте покоління, з одного боку, це показує, що він поширився широко; з іншого боку, це свідчить про те, що вірус отримав більше шансів. Можливість рекомбінації та мутації буде більш пристосованою для поширення в організмі людини ".
Взагалі кажучи, виникнення передачі від людини до людини протягом більше трьох поколінь можна розглядати як вірус із здатністю "продовжувати передачу через людину". Чим більше передача між поколіннями, тим сильніша епідемія.
Сяо Ен: "Як правило, якщо ви контролюєте його раніше, ніж третє покоління, то легше буде контролювати епідемію. Тоді, якщо ви спуститеся, площа стане все більшою, і стане складніше".
Крім того, інші академічні команди з Великобританії та Гонконгу на основі публічної інформації та клінічних даних, наданих лікарями та науково-дослідними установами материкового Китаю, проаналізували, що кількість основних інфекцій у Ухані становила від 2,6 до 5,47. Тобто заражена людина може передати в середньому від 2,6 до 5,47 людини. Більшість ГРВІ становить від 2-3.
Серед них четверо біологів-інфекціоністів у США та США отримали за допомогою модельного аналізу, що "основна кількість інфекцій" при пневмонії в Ухані становить від 3,6 до 4. Якщо статус кво продовжиться, очікується, що до 4 лютого в Ухані буде заражено 190 000 людей І швидко пошириться. Навіть якщо виїзд до Ухань і з нього зменшиться на 99%, спалахи за межами Ухана можуть зменшитися лише на 24,9%.
Сяо Ен: "Хоча Вухану вдалося контролювати швидкість деяких передач через сильні закриття, все-таки 5 мільйонів людей покинули Ухань. Зрештою, невеликі спалахи в багатьох місцях ускладнюють контроль всієї епідемії".
Дін Лянг, епідеміолог Гарвардського університету, сказав: "ГРВІ можна передавати лише після появи симптомів, але пневмонія Ухана дуже відрізняється і навіть не має жодних симптомів (вона може передаватися), а це означає, що її важче стримувати".
Мер Ухана натякнув 27 січня, що початкова епідемічна ситуація не була розкрита вчасно, оскільки вона не була дозволена центральним урядом.
оригінал публікації з відео:
www.ntdtv.com
Інтерв'ював репортер НТД Лін Лан