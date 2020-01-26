Ситуація по захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції 29.01.2020

При вірусологічних дослідженнях продовжує визначатись циркуляція вірусу грипу AH1pdm09.

Тиждень 4/2020 (20–26.01.2020)

Прогноз епідемічного сезону 2019/2020 (01.10.2019–17.05.2020)

Протягом сезону на грип та ГРВІ перехворіє від 4,8 млн до 6,7 млн людей.

Епідемічний поріг для нового сезону становитиме 476,7 на 100 000 населення.



Очікуються дві хвилі підйому захворюваності: у грудні та наприкінці січня — на початку лютого, з можливим піком на 4-му тижні 2020 року.



За розрахунками ВООЗ, упродовж нового епідемічного сезону в Північній півкулі циркулюватимуть віруси грипу, подібні до A/Brisbane/02/ 2018(H1N1)pdm09, A/ Kansas/14/2017(H3N2), B/Colorado/ 06/2017 (лінія B/Victoria/2/87), B/Phuket/3073/ 2013 (лінія B/Yamagata /16/88).

Протягом звітного тижня на ГРВІ захворіли 184 894 людини, із них 64,6% — діти віком до 17 років.Інтенсивний показник захворюваності склав 483,5 на 100 000 населення, що на 1,4% більше епідемічного порога по Україні.У країні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу.За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 32 із 87 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 27 — типу А(Н1)pdm09, 2 — типу А не субтипований і 3 — типу B.За тиждень зареєстровано чотири летальні випадки внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (із початку епідемічного сезону — 13); жоден померлий не був щеплений проти грипу.Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 1 468 людини, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 233 448 осіб.Детальніше — в інформаційному бюлетені Центру грипу та ГРВІ.