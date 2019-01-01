МОЗ України: В Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу

Дані, поширені Київським лабораторним центром МОЗ України, було уточнено:

Державна установа "Київський міський лабораторний центр МОЗ України"



За 4 тиждень 2020 року зареєстровано 10920 хворих на грип та ГРІ (за попередній тиждень - 9176), відмічається зростання захворюваності в порівнянні з попереднім тижнем на 19,0%.



Зростання відбулося за рахунок як дитячого так і дорослого населення.

Дітей захворіло 6733 проти 5349 - за 3 тиждень, зростання на 25,9%, дорослих – 4187 проти 3827, зростання на 9,4%.

В структурі захворюваності діти складають – 61,7%, на попередньому тижні – 58,3%.



Захворюваність серед школярів зросла на 35,6%, зареєстровано 2869 випадків, що складає 42,6% від загальної кількості захворілих дітей (за 3 тиждень – 39,6%) та 26,3% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою (за 3 тиждень- 23,1%).

До закладів охорони здоров’я міста було госпіталізовано 186 осіб, із них 150 дітей (за 3 тиждень -141 особу, із них 115 дітей).



За епідсезон 2019-2020рр. закладами охорони здоров'я, які здійснюють дозорний епідеміологічний нагляд за хворими на грипоподібні захворювання (ГПЗ) та тяжкі ГРІ (ТГРІ), доставлено до вірусологічної лабораторії ДУ «КМЛЦ МОЗ України» 73 зразки для дослідження на грип.



За результатами досліджень 67 зразків, проведених методом ПЛР, отримано 12 позитивних результатів: грип А (H1N1) - 3, грип А нетипований – 1, грип В - 3, аденовірус- 2, бокавірус – 1, короновірус- 1 (НЕ Є НОВИМ КИТАЙСЬКИМ КОРОНОВІРУСОМ) - 1 та риновірус- 1.

З початку епідсезону щеплено проти грипу 50972 особи, у т.ч. із групи медичного ризику – 4265, епідемічного ризику - 11045 та інших осіб – 35662.

Епіднагляд за грипом та ГРІ продовжується.

Діагностований коронавірус не належить до виду 2019-nCoV. Відтак, наразі жодного випадку нового коронавірусу в Україні не зафіксовано!

Звертаємося до представників медіа, які вже опублікували неуточнені дані, з проханням доповнити висвітлені повідомлення інформацією про те, що вказаний випадок не є новою коронавірусною інфекцією (2019-nCoV).