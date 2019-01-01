Комітет з надзвичайних ситуацій: Щодо спалаху нового коронавірусу

23 січня 2020 року, щодо спалаху нового коронавірусу відбулося засідання Комітету з надзвичайних ситуацій , скликане генеральним директором ВООЗ. Роль Комітету полягає в наданні консультацій Генеральному директору, який приймає остаточне рішення щодо визначення надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я в міжнародному середовищі.

Висновки та поради

- уникання тісного контакту з людьми, які страждають на ГРВІ;

- частого миття рук, особливо після безпосереднього контакту з хворими людьми або їх оточенням;

- уникати тісного контакту з живими чи мертвими фермами чи дикими тваринами;

- мандрівникам із симптомами гострої респіраторної інфекції слід дотримуватися етикету кашлю (підтримувати відстань, прикривати кашель та чхання одноразовими тканинами чи одягом та мити руки).

Відповідно до Міжнародних правил охорони здоров’я, країни повинні забезпечити:



- рутинні заходи, навчений персонал, належний простір та запас належного обладнання на місцях входу для оцінки та управління хворими мандрівниками, виявленими перед поїздкою, на бортах транспорту (таких як літаки та кораблі) та після прибуття в пункти входу;

- існують процедури та засоби для передачі інформації про хворих мандрівників між перевезеннями та пунктами в'їзду, а також між пунктами пропуску та національними органами охорони здоров'я;

- організовується безпечне транспортування симптоматичних мандрівників до лікарень або призначених закладів для клінічної оцінки та лікування;

- функціональний план надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я у місцях входу, щоб реагувати на події у сфері охорони здоров'я.

Усі країни повинні бути готові до стримування, включно з активним спостереження, раннім виявленням, ізоляцією та управлінням справами, відстеження контактів та запобігання подальшому поширенню інфекції 2019-nCoV.

В умовах епідеміологічної ситуації, що розвивається, та категоричного характеру оголошення ФЕЙК чи ні, ВООЗ розгляне більш деталізовану систему, яка передбачала б проміжний рівень оповіщення. Така система краще відображатиме ступінь тяжкості спалаху, його вплив та необхідні заходи, а також сприятиме покращенню міжнародної координації.