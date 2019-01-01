Комітет з надзвичайних ситуацій: Щодо спалаху нового коронавірусу

23 січня 2020 року, щодо спалаху нового коронавірусу відбулося засідання Комітету з надзвичайних ситуацій , скликане генеральним директором ВООЗ. Роль Комітету полягає в наданні консультацій Генеральному директору, який приймає остаточне рішення щодо визначення надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я в міжнародному середовищі.
Висновки та поради
Влада Китаю повідомила про збільшення кількості підозр на випадки постраждалих провінцій та частку смертей у зареєстрованих випадках на 4% (17 із 557). Вони повідомляли про випадки четвертого покоління в Ухані та випадки другого покоління за межами Уханя, а також про деякі скупчення за межами провінції Хубей.
Комітет відзначив зусилля Китаю щодо розслідування та стримування поточної спалаху.
Оскільки причиною пневмонії є новий коронавірус, потенціал передачі та способи передачі залишаються незрозумілими. Тому було б доцільно знизити загальний ризик виникнення ГРВІ під час подорожі в райони уражених районів (або зараз з міста Ухань) шляхом:
- уникання тісного контакту з людьми, які страждають на ГРВІ;
- частого миття рук, особливо після безпосереднього контакту з хворими людьми або їх оточенням;
- уникати тісного контакту з живими чи мертвими фермами чи дикими тваринами;
- мандрівникам із симптомами гострої респіраторної інфекції слід дотримуватися етикету кашлю (підтримувати відстань, прикривати кашель та чхання одноразовими тканинами чи одягом та мити руки).
- частого миття рук, особливо після безпосереднього контакту з хворими людьми або їх оточенням;
- уникати тісного контакту з живими чи мертвими фермами чи дикими тваринами;
- мандрівникам із симптомами гострої респіраторної інфекції слід дотримуватися етикету кашлю (підтримувати відстань, прикривати кашель та чхання одноразовими тканинами чи одягом та мити руки).
Медики та органи охорони здоров’я повинні надавати мандрівникам інформацію для зменшення загального ризику ГРВІ через туристичні клініки, туристичні агенції, оператори з транспортування та в пунктах пропуску.
Бланк пасажира може бути використаний у випадку виявлення хворого мандрівника на борту літака. Ця форма корисна для збору контактної інформації для пасажирів і може бути використана для подальшої діяльності. Також мандрівників слід заохочувати до самозвіту, якщо вони відчувають себе погано. Екіпаж кабіни повинен дотримуватися оперативних процедур, рекомендованих Міжнародною асоціацією повітряного транспорту щодо управління підозрою на інфекційну хворобу на борту літака.
Обмежувати міжнародний трафік не рекомендуються.
ВООЗ не рекомендує будь-яких конкретних заходів щодо охорони здоров’я для мандрівників.
У разі появи симптомів, що свідчать про респіраторні захворювання до, під час подорожі або після неї, мандрівникам рекомендується звернутися до лікаря та поділитися історією подорожей зі своїм лікарем. ВООЗ не рекомендує застосовувати будь-які обмеження на поїздки чи торгівлю щодо Китаю, опираючись на інформацію, наявну на даний момент.
Відповідно до Міжнародних правил охорони здоров’я, країни повинні забезпечити:
- рутинні заходи, навчений персонал, належний простір та запас належного обладнання на місцях входу для оцінки та управління хворими мандрівниками, виявленими перед поїздкою, на бортах транспорту (таких як літаки та кораблі) та після прибуття в пункти входу;
- існують процедури та засоби для передачі інформації про хворих мандрівників між перевезеннями та пунктами в'їзду, а також між пунктами пропуску та національними органами охорони здоров'я;
- організовується безпечне транспортування симптоматичних мандрівників до лікарень або призначених закладів для клінічної оцінки та лікування;
- функціональний план надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я у місцях входу, щоб реагувати на події у сфері охорони здоров'я.
- рутинні заходи, навчений персонал, належний простір та запас належного обладнання на місцях входу для оцінки та управління хворими мандрівниками, виявленими перед поїздкою, на бортах транспорту (таких як літаки та кораблі) та після прибуття в пункти входу;
- існують процедури та засоби для передачі інформації про хворих мандрівників між перевезеннями та пунктами в'їзду, а також між пунктами пропуску та національними органами охорони здоров'я;
- організовується безпечне транспортування симптоматичних мандрівників до лікарень або призначених закладів для клінічної оцінки та лікування;
- функціональний план надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я у місцях входу, щоб реагувати на події у сфері охорони здоров'я.
Елементи, що вважалися критичними:
Відбувається передача від людини до людини, і було представлено попередню оцінку R0 в межах 1,42,5. Серед підтверджених випадків 25% повідомляються про важкі. Джерело досі невідоме (швидше за все, водосховище), і ступінь передачі від людини людині досі не зрозуміла.
Декілька членів Комісії вважають, що ще рано зараховувати цей спалах до надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я в міжнародному середовищі, враховуючи його обмежувальний та бінарний характер.
З урахуванням цих розбіжностей, Комітет сформував такі поради:
Усі країни повинні бути готові до стримування, включно з активним спостереження, раннім виявленням, ізоляцією та управлінням справами, відстеження контактів та запобігання подальшому поширенню інфекції 2019-nCoV.
Країни зобов’язані обмінюватися інформацією з ВООЗ згідно з Міжнародними медико-санітарними правилами (ММСП).
Країни повинні приділяти увагу зменшенню зараження людини, запобіганню вторинної передачі та міжнародному поширенню. Також країни мають сприяти міжнародному реагуванню через багатогалузеву комунікацію та активну участь у доповненні відомостей про вірус та хворобу, просуванню наукових досліджень. Країни також повинні дотримуватися рекомендацій ВООЗ щодо подорожей.
Про заходи, які вживає Україна, читайте тут.
Оскільки новий коронавірус і подібні коронавіруси потребують значних зусиль для обміну інформацією, глобальне співтовариство повинно демонструвати солідарність відповідно до статті 44 ММСП. Важливо підтримувати один одного щодо виявлення джерела нового вірусу, його повного потенціалу для передачі від людини до людини, готовності до потенційного завезення випадків та розроблення лікування.
Місія буде переглядати та підтримувати зусилля з розслідування джерел спалаху тварин, масштабів передачі від людини до людини, обстеження в інших провінціях Китаю, посилення нагляду за важкими ГРВІ в цих регіонах та посилити стримувальні та пом’якшувальні заходи. Місія надаватиме міжнародній спільноті інформацію про ситуацію та її потенційний вплив на здоров'я населення.
В умовах епідеміологічної ситуації, що розвивається, та категоричного характеру оголошення ФЕЙК чи ні, ВООЗ розгляне більш деталізовану систему, яка передбачала б проміжний рівень оповіщення. Така система краще відображатиме ступінь тяжкості спалаху, його вплив та необхідні заходи, а також сприятиме покращенню міжнародної координації.