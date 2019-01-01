Нацбанк: Масова поява підробок 200-гривневих купюр

Департамент грошового обігу Національного банку вилучає з обігу підроблені банкноти номіналом 200 гривень зразка 2007 року (рік на банкнотах 2014 року).

Лист Нацбанку No 50-0006/2697:

– Банкнота надрукована на спеціальному захищеному папері, який містить водяні знаки у вигляді темних і світлих букв «S», розташованих по всій площі банкноти;

– Елементи захисту паперу, які повинні бути на справжній банкноті номіналом 200 гривень, частково імітовані, а саме: багатотоновий водяний знак (портретне зображення Лесі Українки) імітовані друком із зворотного боку банкноти фарбою білого кольору;

– Інфрачервоний і магнітний захист не імітовані.

"Такі підробки виявляються банками серед інкасованої готівки, що надходить від підприємств торгівлі. Підроблені банкноти становлять потенційну небезпеку, перш за все, для населення і касирів підприємств торгівлі",– підкреслюється в документі.На 200-гривневих купюрах, які друкували під серію 2007 року, вказано неправильний рік випуску – 2014-й.Зображення на банкнотах виконані кольоровим струменевим друком і мають якісну імітацію ультрафіолетової захисту.З метою визначення зазначених підробок НБУ надає їх основні ознаки:Однак уважний візуальний контроль елементів захисту банкнот, а також використання детекторів з ультрафіолетовим, інфрачервоним і магнітним контролем забезпечать гарантоване визначення підроблених грошових знаків.