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Нацбанк: Масова поява підробок 200-гривневих купюр

Департамент грошового обігу Національного банку вилучає з обігу підроблені банкноти номіналом 200 гривень зразка 2007 року (рік на банкнотах 2014 року).



Лист Нацбанку No 50-0006/2697:



Підробки не відрізняють від справжніх купюр касири торговельних мереж, і привозять до банків.

"Такі підробки виявляються банками серед інкасованої готівки, що надходить від підприємств торгівлі. Підроблені банкноти становлять потенційну небезпеку, перш за все, для населення і касирів підприємств торгівлі",
– підкреслюється в документі.

На 200-гривневих купюрах, які друкували під серію 2007 року, вказано неправильний рік випуску – 2014-й.
Зображення на банкнотах виконані кольоровим струменевим друком і мають якісну імітацію ультрафіолетової захисту.

З метою визначення зазначених підробок НБУ надає їх основні ознаки:
– Банкнота надрукована на спеціальному захищеному папері, який містить водяні знаки у вигляді темних і світлих букв «S», розташованих по всій площі банкноти;
– Елементи захисту паперу, які повинні бути на справжній банкноті номіналом 200 гривень, частково імітовані, а саме: багатотоновий водяний знак (портретне зображення Лесі Українки) імітовані друком із зворотного боку банкноти фарбою білого кольору;
– Інфрачервоний і магнітний захист не імітовані.


Станом на 14.01.2020 вилучено підробок з 17 різними серійними номерами: ББ 3999969, ББ 9660933, ББ 9953999, БТ 5509969, БТ 6006653, БТ 6699969, БТ 6935055, БТ 6935003, БТ 9369653, ТВ 0333535, ТВ 3630933, ТВ 5063995, ТВ 6955993, ТВ 9053935, ТТ 6003969, ТТ 9909363, ТТ 9909366.

Зазначені підроблені банкноти становлять потенційну небезпеку, перш за все, для населення і касирів підприємств торгівлі.

Однак уважний візуальний контроль елементів захисту банкнот, а також використання детекторів з ультрафіолетовим, інфрачервоним і магнітним контролем забезпечать гарантоване визначення підроблених грошових знаків.
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