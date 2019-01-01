Держстат: Українців менше 42 мільйонів

Станом на 1 грудня 2020 року, чисельність населення в Україні склала трохи більше 41,9 млн осіб.

"Протягом січня-листопада 2019 року чисельність населення зменшилася на 230,5 тисяч чоловік", - повідомили в Держстаті.

Такі дані наводить Державна служба статистики. За даними відомства, в це число увійшли всі громадяни, які не покидали країну на термін більше 12 місяців.При цьому, залишається істотним перевищення смертності над народжуваністю в Україні: на 100 померлих припадає 54 новонароджених.