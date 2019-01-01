» » » Держстат: Українців менше 42 мільйонів
  • Учора, 17:29
  • 84
  • 0
+aA | -Aa 

Держстат: Українців менше 42 мільйонів

До цього числа увійшли всі громадяни, які не покидали країну на термін більше 12 місяців.

Станом на 1 грудня 2020 року, чисельність населення в Україні склала трохи більше 41,9 млн осіб.


Такі дані наводить Державна служба статистики. За даними відомства, в це число увійшли всі громадяни, які не покидали країну на термін більше 12 місяців.

"Протягом січня-листопада 2019 року чисельність населення зменшилася на 230,5 тисяч чоловік", - повідомили в Держстаті.


При цьому, залишається істотним перевищення смертності над народжуваністю в Україні: на 100 померлих припадає 54 новонароджених.
0 0

www.ukrstat.gov.ua 
Напечатать
 Інші новини по темі:
Ірпінь і Буча рекордсмени в вимираючій країні. Демографія України

Ірпінь і Буча рекордсмени в вимираючій країні. Демографія України

Буча та регіон
УПФУ інформує: Своєчасна виплата пенсій та грошової допомоги у грудні поточного року

УПФУ інформує: Своєчасна виплата пенсій та грошової допомоги у грудні поточного року

УПФУ в місті Буча інформує
Українці їздитимуть до Росії за новими правилами

Українці їздитимуть до Росії за новими правилами

Суспільство
Ірпінська ОДПІ повідомляє

Ірпінська ОДПІ повідомляє

Публікації
Законодавство: "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

Законодавство: "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

статті
Про виконання бюджету міста Буча за 9 місяців 2007 року

Про виконання бюджету міста Буча за 9 місяців 2007 року

фінансове управління
В Бучі "бебі-буму" не очікують

В Бучі "бебі-буму" не очікують

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.