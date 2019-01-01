ЕС рассматривает запрет на срок до пяти лет технологию распознования лиц

Европейская комиссия сообщила, что рассматривает запрет на использование распознавания лиц в общественных местах на срок до пяти лет.
Регуляторы хотят время, чтобы решить, как предотвратить злоупотребление технологией.
Эта технология позволяет проверять лица, снятые на видеонаблюдение, в реальном времени по спискам наблюдения, часто составляемым полицией.
Исключения из запрета могут быть сделаны для проектов безопасности, а также исследований и разработок.
Комиссия изложила свои планы в 18-страничном документе, предлагая ввести новые правила для поддержки существующих правил, касающихся конфиденциальности и прав на данные. Предложено наложить обязательства как на разработчиков, так и на пользователей искусственного интеллекта, и призвал страны ЕС создать орган для контроля за новыми правилами.
Во время запрета, который продлится от трех до пяти лет, «можно определить и разработать надежную методологию для оценки воздействия этой технологии и возможных мер по управлению рисками».
Предложения поступили на фоне глобальной дискуссии о распознавании лиц как в государственном, так и в частном секторах.
Сторонники конфиденциальности заявляют, что нынешняя технология является неточной, навязчивой и нарушает право человека на неприкосновенность частной жизни.
Недавнее исследование правительства США показало, что алгоритмы распознавания лиц гораздо менее точны при идентификации черных и азиатских лиц по сравнению с белыми лицами.
Тем временем китайское правительство начало внедрять распознавание лиц в аптеках Шанхая для людей, покупающих определенные лекарства.
Лица, покупающие контролируемые лекарства, например, содержащие психотропные вещества, должны будут подтвердить свою личность путем сканирования лица.
Это знаменует собой последний шаг в серии шагов со стороны китайского государства по предотвращению того, чтобы потенциальные нарушители завладели определенными лекарствами, которые могут быть использованы для производства незаконных наркотиков.
Страна является большим сторонником распознавания лиц, и, хотя Запад сохраняет осторожность, Китай продолжает использовать эту технологию.
оригинал статьи: ВВС.COM >>