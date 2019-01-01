Зеленський підписав указ про призов в армію: тепер – з 18 років

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби та строки проведення чергових призовів.

"Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу".

Датами призову визначено період з квітня по червень 2020 року та жовтень – грудень 2020 року.