Зеленський підписав указ про призов в армію: тепер – з 18 років

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби та строки проведення чергових призовів.
Указ від 16 січня на сайті глави держави
"Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу".
Датами призову визначено період з квітня по червень 2020 року та жовтень – грудень 2020 року.
Згідно з документом, планується призивати на строкову військову службу чоловіків, починаючи з 18 років.
Що передувало: У жовтні 2019 року Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ініціювало повернення призову на строкову службу з 18 років.
Водночас у листопаді міністр оборони Андрій Загороднюк заявляв про бажання скасувати військовий призов.
Чому це важливо: За часів президентства Петра Порошенка існували певні розбіжності між законом "Про військовий обов’язок і військову службу" і президентськими указами про призов. Згідно із законодавством України, призову на строкову службу підлягають громадяни, яким "виповнилося 18 років та старші особи, які не досягли 27-річного віку". Згідно з останніми президентськими указами Порошенка, призивали громадян з 20 років.