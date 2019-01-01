Проти підозрюваного у розтраті селищного голову Гостомеля порушили нову справу

Юрія Прилипка підозрюють у зловживаннi владою



Київською прокуратурою повідомлено про підозру голові Гостомельської селищної ради у розтраті бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт доріг Заява в прокуратурі Київської області та Києво-Святошинського району.

Правоохоронців просять провести перевірку і почати стосовно мера Прилипка кримінальне розслідування за ознаками вчинення ним злочину, передбаченого ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).

Це кримінальне розслідування розпочато за ознаками вчинення ним злочину, передбаченого ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем) пiсля зврнення до прокуатури Київської області та Києво-Святошинскьої місцевої прокуратури пiдприємцiв.Вони звинувачують Прилипка у незаконному перешкоджанні реалізації вигідного для селища інвестиційного проекту зі створенням нових робочих місць.Це стосується будівництва в селищі автозаправного комплексу. Компанія "Вест-Ойл-Груп" взяла в суборенду земельну ділянку в Гостомелі на 24-му кілометрі траси "Київ-Ковель".В листопаді 2019 року компанiя оформила необхідні для робіт дозвільні документи у відділі містобудування та архітектури виконавчого комітету Ірпінської міськради і почала будівництво комплексу.Податкові відрахування від продажу нафтопродуктів повинні були наповнювати бюджет селища, а нові робочі місця підвищувати рівень життя місцевого населення.Але несподівано надійшло повідомлення про те, що мер Гостомеля Прилипко в грудні 2019 розпорядився розірвати договір оренди землі і доручив державному реєстратору оформити необхідні документи.Як з'ясувалося, підставою для розпорядження стало проведення чиновниками селищної ради перевірки законності забудови землі, яка нібито зафіксувала самовільне будівництво АЗС.Компанія-інвестор не згодна з таким рішенням влади і вважає висновки чиновників необгрунтованими, а розірвання договору оренди – незаконним.Стаття 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем) передбачає покарання у виді тюремного ув'язнення на термін до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.