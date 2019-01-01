Проти підозрюваного у розтраті селищного голову Гостомеля порушили нову справу

Юрія Прилипка підозрюють у зловживаннi владою
Щодо селищного голови Гостомеля Київської областi Юрія Прилипка, якому раніше прокуратура вручила підозру в скоєнні злочину, пов'язаного з розтратою близько 800 тисяч гривень бюджетних коштів і підробкою документів при проведенні ремонту доріг в селищі, порушили нову карну справу.
У єдиному реєстрi досудових розслiдвань зареєстровано вiдповiдне провадження пiд номером 42020111200000007.
Це кримінальне розслідування розпочато за ознаками вчинення ним злочину, передбаченого ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем) пiсля зврнення до прокуатури Київської області та Києво-Святошинскьої місцевої прокуратури пiдприємцiв.
Заява в прокуратурі Київської області та Києво-Святошинського району.
Київською прокуратурою повідомлено про підозру голові Гостомельської селищної ради у розтраті бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт доріг
Київською прокуратурою повідомлено про підозру голові Гостомельської селищної ради у розтраті бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт доріг
Вони звинувачують Прилипка у незаконному перешкоджанні реалізації вигідного для селища інвестиційного проекту зі створенням нових робочих місць.
Це стосується будівництва в селищі автозаправного комплексу. Компанія "Вест-Ойл-Груп" взяла в суборенду земельну ділянку в Гостомелі на 24-му кілометрі траси "Київ-Ковель".
В листопаді 2019 року компанiя оформила необхідні для робіт дозвільні документи у відділі містобудування та архітектури виконавчого комітету Ірпінської міськради і почала будівництво комплексу.
Податкові відрахування від продажу нафтопродуктів повинні були наповнювати бюджет селища, а нові робочі місця підвищувати рівень життя місцевого населення.
Але несподівано надійшло повідомлення про те, що мер Гостомеля Прилипко в грудні 2019 розпорядився розірвати договір оренди землі і доручив державному реєстратору оформити необхідні документи.
Як з'ясувалося, підставою для розпорядження стало проведення чиновниками селищної ради перевірки законності забудови землі, яка нібито зафіксувала самовільне будівництво АЗС.
Компанія-інвестор не згодна з таким рішенням влади і вважає висновки чиновників необгрунтованими, а розірвання договору оренди – незаконним.
Правоохоронців просять провести перевірку і почати стосовно мера Прилипка кримінальне розслідування за ознаками вчинення ним злочину, передбаченого ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).
Стаття 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем) передбачає покарання у виді тюремного ув'язнення на термін до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.
Оригінал статті: www.depo.ua/ukr/life