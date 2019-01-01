Буча: У історика відібрали квартиру і викрали майно

Історика та журналіста Романа Кабачія разом із дружиною виселили із власної квартирі у Бучі. Поки їх не було вдома - винесли речі та змінили замки.
2-кімнатне житло було куплене в кредиту 2007-му році. Роман повернув весь борг банкові в повному розмірі, але залишався винен ще велику суму. Тому у 2017-му прийняв рішення не платити. Після оголошення банку банкрутом ліквідаційна комісія виставила квартиру, як актив, на торги. Процедуру провели з порушенням.
Це поширена схема щодо відчуження квартир боржників банків-банкрутів, коли на торгах можна викупити майно за чверть боргу.
"Людина, яка виграла торги по моїй квартирі, обійшла нас, порушуючи процедури. Приміром, гроші були внесені за півтори хвилини до завершення торгів. Попри це результати були визнані, а згодом завдяки взаємодії змички реєстратор – нотаріус легалізувалися. Мою квартиру переоформили і вже виставили на продаж. Переможець вимагав від мене ринкову вартість квартири, намагаючись заробити на $10 тис. від того, що заплатив. Я розумію, що моя квартира – це ласий шматок у центрі, за 200 м від міської ради. Із відкритих джерел відомо, що ця людина щомісяця по кілька разів бере участь у торгах. Для нього це вже як частина заробітку", – розповів він.
Із квартири Романа винесли частину цінних речей. Із відповідною заявою про крадіжку він звернувся до поліції, там відкрили кримінальне провадження. Через суд добиватиметься арешту на квартиру, аби її не могли перепродати.