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  • Учора, 14:55
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У Бучі та Василькові поліція закрила гральні заклади

Поліцейські припинили діяльність двох гральних закладів.


Закриття незаконних гральних закладів відбулося в Бучі та Василькові Київської області. В обох випадках поліція одразу відреагувала на повідомлення небайдужих громадян, які подзвонили на спецлінію 102.


В Бучі правоохоронці вилучили 14 системних блоків та сервер. Варто зазначити, що наразі всі гральні заклади перейшли на більш утаємничену роботу і для того, аби потрапити до закладу, поліцейським довелося дочекатися, поки зсередини працівники відкриють двері своїм перевіреним любителям азартних ігор.

У Василькові правоохоронці провели обшук в гральному закладі, де вилучили 25 гральних автоматів, 8 моніторів, 6 системних блоків та сервер. На момент обшуку відвідувачів не було. Встановлюється власник закладу.

Поліція Київщини просить громадян і надалі повідомляти про місцезнаходження гральних закладів на спецлінію 102!



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Головне управління Національної поліції в Київській області 
 відеосюжет поліція Буча
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