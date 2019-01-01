У Бучі та Василькові поліція закрила гральні заклади

Поліцейські припинили діяльність двох гральних закладів.

Закриття незаконних гральних закладів відбулося в Бучі та Василькові Київської області. В обох випадках поліція одразу відреагувала на повідомлення небайдужих громадян, які подзвонили на спецлінію 102.В Бучі правоохоронці вилучили 14 системних блоків та сервер. Варто зазначити, що наразі всі гральні заклади перейшли на більш утаємничену роботу і для того, аби потрапити до закладу, поліцейським довелося дочекатися, поки зсередини працівники відкриють двері своїм перевіреним любителям азартних ігор.У Василькові правоохоронці провели обшук в гральному закладі, де вилучили 25 гральних автоматів, 8 моніторів, 6 системних блоків та сервер. На момент обшуку відвідувачів не було. Встановлюється власник закладу.