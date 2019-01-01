У Бучі та Василькові поліція закрила гральні заклади

Поліцейські припинили діяльність двох гральних закладів.
Закриття незаконних гральних закладів відбулося в Бучі та Василькові Київської області. В обох випадках поліція одразу відреагувала на повідомлення небайдужих громадян, які подзвонили на спецлінію 102.
В Бучі правоохоронці вилучили 14 системних блоків та сервер. Варто зазначити, що наразі всі гральні заклади перейшли на більш утаємничену роботу і для того, аби потрапити до закладу, поліцейським довелося дочекатися, поки зсередини працівники відкриють двері своїм перевіреним любителям азартних ігор.
У Василькові правоохоронці провели обшук в гральному закладі, де вилучили 25 гральних автоматів, 8 моніторів, 6 системних блоків та сервер. На момент обшуку відвідувачів не було. Встановлюється власник закладу.
Поліція Київщини просить громадян і надалі повідомляти про місцезнаходження гральних закладів на спецлінію 102!