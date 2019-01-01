Податкова: Деклараційна кампанія – 2020

Декларацію можна подати в у зручний для ВАС час:

- особисто;

- надіслати поштою;

- в електронній формі.

Термін подання – до 1 травня 2020р.

1 січня 2020 року розпочалася кампанія декларування, згідно якої необхідно подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору.

У новій формі податкової декларації про майновий стан та доходи передбачено ряд змін.

Податкова декларація подається за місцем податкової адреси платника в один із таких способів (за вибором):

– особисто або уповноваженою на це особою;

– надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

– засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.

Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи визначений ст. 179 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI .При декларуванні доходів у поточному році застосовується бланк декларації затвердженної наказом МФ України від 2 жовтня 2015 року № 859 зі змінами від 25.04.2019 № 177.Зокрема, суб’єктами декларування є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи, як джерела їх походження в Україні так і іноземні доходи, а також фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні, а також платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання.– у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту) по сумісництву;– від продажу об’єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності (далі – роялті), у тому числі отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу;– від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статей 172 – 173 Податкового кодексу;– від надання майна в лізинг, оренду або суборенду, визначений у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 Податкового кодексу;– пасивні доходи (крім зазначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу), доходи у вигляді виграшів, призів;– від інвестиційного прибутку від проведення операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, зазначених у підпунктах 165.1.40 і 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу;– у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно законодавства;– сума страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум або пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку за договорами довгострокового страхування життя;– отриманий платником податку за зданий (проданий) ним брухт дорогоцінних металів, крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданий Національному банку України.– фізичних осіб – підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року) (останній день подання декларації за 2019 рік – 11.02.2020 року);– громадян, які зобов’язані подати декларацію та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність – до 1 травня року, що настає за звітним (останній день подання декларації за 2019 рік – 2.05.2020 року);– громадян, які мають право на податкову знижку – до 31 грудня (включно) наступного за звітним податкового року;– платників податку – резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, – не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду;– фізичних осіб-підприємців, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням, – протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.В новій формі декларації передбачено в окремому додатку ФЗ здійснення розрахунку суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку із використанням права на податкову знижку.Для платників податків, які декларують право на податкову знижку, введено окрему позначку у розділі категорія платника, у зв’язку з тим, що такі платники мають окремий граничний строк подання податкової декларації – до 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.У рядку 17 декларації передбачено відображення сум податку з доходів, отриманих від фізичної особи – орендаря, який не є податковим агентом фізичної особи – орендодавця, від надання в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених, або не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані за місцезнаходженням, відмінним від податкової адреси орендодавця, який в подальшому приймає участь у розрахунку податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб (рядок 18.1 декларації). Слід зазначити, що військовий збір за зазначеними операціями сплачують в повному обсязі за податковою адресою платника податків.Суб’єкти декларування мають змогу подати декларацію про майновий стан та доходи за звітний 2019 рік через Електронний кабінет платника, при цьому не затрачаючи свого часу на відвідування державної податкової інспекції.