10 січня місячне затемнення - чим здивує і як пережити з користю

Місячне затемнення 10 січня 2020 впливає на все живе на Землі протягом кількох днів до і після цієї події.

Розпочнеться місячне затемнення 10 січня в 21:07 за Київським часом.

Пік припаде на 23:10, а завершиться воно вже 11 січня - о 01:12.

Зодіакальний градус затемнення припаде на знаки Рака і Козерога.

Зодіаки

Дата затемнення у 2020 році:

10 січня - затемнення Місяця напівтіньове (о 23:10);

5 червня - затемнення Місяця напівтіньове (о 23:25);

21 червня - затемнення Сонця кільцеподібне (о 09:40, побачать Азія, Африка, Китай і над Тихим океаном);

5 липня - затемнення Місяця напівтіньове (о 07:30);

30 листопада - затемнення Місяця напівтіньове (о 13:44);

14 грудня - сонячне затемнення повне (повна фаза 2 хвилини 10 секунд о 20:14, де видно: Тихий океан, Аргентина, Чилі і Атлантичний океан).

Сам по собі Місяць впливає на припливи і відливи на нашій планеті - на кровоносну систему і серце людського організму.Сонце впливає ще сильніше - випромінювання ті магнітні бурі... До слова, найсильніші магнітні бурі в січні 2020 досягнуть Землі якраз через кілька днів після того, як відбудеться місячне затемнення січня 2020.Коли два таких потужних і впливають на стан Землі космічних тіла зближуються на знакове відстань - це не може не залишити наслідків.Воно закриває коридор затемнень 2019-2020, який відкрило сонячне затемнення 26 грудня 2019.Це буде напівтіньове затемнення: Місяць прикриє лише півтінь нашої Землі.Спостерігати місячне затемнення зможуть жителі Європи Азії і Африки.Каменем затемнення 10 січня постане циркон. Якщо у когось є виріб з цирконом або сам камінець, то краще пару днів до, в сам день затемнення і ще пару днів після поносити його при собі.Ритуали на місячне затемнення спрямовані, перш за все, на очищення. Від банального прийняття душу до медитації (бажано головою на північ лежачи на підлозі максимально розслаблено) і співу мантр. Після співу мантр належить випити склянку чистої води - дрібними ковтками. Потім організувати собі контрастний душ і лягати спати.