Зимовий інтенсив польської в Бучі

Бучанський центр освіти дорослих "Логос", у співпраці з ГО "Поклик поколінь", за підтримки представництва DVV International в Україні, розпочинає курс польської "Інтенсив з нуля".
Коли: понеділок, четвер з 17-00 до 19-00.
Де: СЗОШ 5, вул. Вокзальна, 104, 130 кабінет.
Як довго: 15 занять (2 місяці).
Хто викладає: Циненко Тетяна.
Коли розпочинаємо: після новорічних свят (орієнтовно після 7 січня).
Де: СЗОШ 5, вул. Вокзальна, 104, 130 кабінет.
Як довго: 15 занять (2 місяці).
Хто викладає: Циненко Тетяна.
Коли розпочинаємо: після новорічних свят (орієнтовно після 7 січня).
Обов'язкова реєстрація на курс за посиланням:
docs.google.com/forms
Перше пробне заняття безкоштовне.
Продовження курсу (рівень А2) заплановано на весну 2020.
За більш детальною інформацією звертатися за тел. (093) 6026268