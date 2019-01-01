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Зимовий інтенсив польської в Бучі

Бучанський центр освіти дорослих "Логос", у співпраці з ГО "Поклик поколінь", за підтримки представництва DVV International в Україні, розпочинає курс польської "Інтенсив з нуля".





Коли: понеділок, четвер з 17-00 до 19-00.
Де: СЗОШ 5, вул. Вокзальна, 104, 130 кабінет.
Як довго: 15 занять (2 місяці).
Хто викладає: Циненко Тетяна.
Коли розпочинаємо: після новорічних свят (орієнтовно після 7 січня).


Обов'язкова реєстрація на курс за посиланням:
docs.google.com/forms

Перше пробне заняття безкоштовне.
Продовження курсу (рівень А2) заплановано на весну 2020.
За більш детальною інформацією звертатися за тел. (093) 6026268
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www.bucha.com.ua
 СЗОШ №5
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