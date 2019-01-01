Зимовий інтенсив польської в Бучі

Бучанський центр освіти дорослих "Логос", у співпраці з ГО "Поклик поколінь", за підтримки представництва DVV International в Україні, розпочинає курс польської "Інтенсив з нуля".

Коли: понеділок, четвер з 17-00 до 19-00.

Де: СЗОШ 5, вул. Вокзальна, 104, 130 кабінет.

Як довго: 15 занять (2 місяці).

Хто викладає: Циненко Тетяна.

Коли розпочинаємо: після новорічних свят (орієнтовно після 7 січня).