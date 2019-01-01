Ощадбанк предупредил о возможном закрытии 600 отделений

Банковская сеть слишком разветвленная и неоптимизированная

"С одной стороны, сеть – это хорошо, поскольку банк всюду, а с другой – физическую сеть филиалов нужно оптимизировать: сокращать и модернизировать. Мы это делаем уже сейчас и продолжим эту работу", – сообщила Апин. И добавила, что более 650 офисов уже реконструированы и работают по современной модели, но есть еще около 1,8 филиалов, работающих по старой.

"В следующем году нам нужно сделать выбор: переформатировать их под новую бизнес-модель или сократить. И затягивать этот процесс мы не можем, так как это негативно влияет на эффективность работы банка", – подчеркнула Апин. И уточнила, что процесс закрытия отделений будет плавным.