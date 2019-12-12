До кінця грудня в Ірпені відкриють нову амбулаторію

До кінця 2019 року на вулиці Білокур в Ірпені відкриється нова амбулаторія загальної практики – сімейної медицини.

«Всі в очікуванні новорічних та різдвяних подарунків. Наш колектив та наші пацієнти – не виняток. Цього разу, дякуючи Ірпінській міській раді, подарунком стане відкриття нової (п’ятої) амбулаторії сімейної медицини, що розташована за адресою вул. Білокур, 1-а у м. Ірпінь. Відкриття плануємо вже на кінець грудня цього року», – йдеться в повідомленні.

, ведеться внутрішній ремонт, розраховано кошторис, виділено кошти з міського бюджету та придбано необхідне устаткування (відповідно до табеля оснащення медичних амбулаторій), підібрано необхідний штат медичних працівників.В цій амбулаторії будуть вести прийом сімейні лікарі, терапевти й педіатри, які зможуть забезпечити первинною медичною допомогою 10–15 тисяч жителів міста.