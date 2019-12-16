17, 18 грудня місцями планове відключення електроенергії в Бучі

Шановні мешканці м. Буча.
Інформуємо Вас, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт Ірпінським РП ПрАТ "Київобленерго" можливі періодичні відключення електроенергії 17, 18 грудня з 8:00 до 17:00:
17 грудня:
Заміна РВО-10.ІОР по вулиці Революції, Пушкінська, Києво-Мироцька
18 грудня:
Заміна ІОР: вулиці Заводська, Новолермонтова, Горкого, Трудова
Перетяжка проводів: вулиці Горкого, Ленінградська, Заводська, Переїздна
Інформуємо Вас, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт Ірпінським РП ПрАТ "Київобленерго" можливі періодичні відключення електроенергії 17, 18 грудня з 8:00 до 17:00:
17 грудня:
Заміна РВО-10.ІОР по вулиці Революції, Пушкінська, Києво-Мироцька
18 грудня:
Заміна ІОР: вулиці Заводська, Новолермонтова, Горкого, Трудова
Перетяжка проводів: вулиці Горкого, Ленінградська, Заводська, Переїздна