» » 17, 18 грудня місцями планове відключення електроенергії в Бучі
  • 16 грудня 2019
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17, 18 грудня місцями планове відключення електроенергії в Бучі

Шановні мешканці м. Буча.

Інформуємо Вас, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт Ірпінським РП ПрАТ "Київобленерго" можливі періодичні відключення електроенергії 17, 18 грудня з 8:00 до 17:00:


17 грудня:
Заміна РВО-10.ІОР по вулиці Революції, Пушкінська, Києво-Мироцька


18 грудня:
Заміна ІОР: вулиці Заводська, Новолермонтова, Горкого, Трудова

Перетяжка проводів: вулиці Горкого, Ленінградська, Заводська, Переїздна
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www.bucha.com.ua
 Київобленерго Буча
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