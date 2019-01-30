Буча, 30 січня: Порядок денний 73 сесії БМР

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Про роботу Бучанської міської ради VII скликання за 2019 рік



2 Про затвердження календарного плану роботи Бучанської міської ради VII скликання на 2020 рік



3 Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку, результати діяльності на території м.Буча Бучанським ВП Ірпінським ВП ГУ НП в Київській області



4 Про внесення змін до рішення 71 сесії Бучанської міської ради VІI скликання від 19 грудня 2019 року за № 4344-71-VII «Про місцевий бюджет Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»



5 Про розгляд звернень щодо внесення змін до договорів оренди земельних ділянок:



5.1. Про розгляд звернення ФОП Кандаскалова А.О., вул. Жовтнева, 17, площа 232 кв.м



5.2. Про розгляд звернення ФОП Селезньова О.Е., вул. Яблунська, 99, площа 800 кв.м



5.3. Про розгляд звернення гр. Пророченко М.І., вул. Лермонтова, 48, пло

ща 44 кв.м

6 Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради «Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку Бучанської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021р.р.» від 24.01.2019р. № 2895-53-VII



7 Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради «Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на території Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, та плану-графіку проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Бучанською міською радою на 2020 рік» №4340-70-VII від 05.12.2019.



8 Про затвердження штатних розписів працівників КНП «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради на 2020 рік



9 Про затвердження Фінансового плану КНП «БЦПМСД» Бучанської міської ради на 2020 рік



10 Про управління майном, яке належать до комунальної власності Бучанської міської територіальної громади міста Буча:



10.1. Про продовження договорів оренди нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м.Буча (приміщення підприємств і служб)



10.2. Про продовження договорів оренди нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. Буча (приміщення ТОВ, ПАТ, ФОП)



10.3. Про продовження договорів оренди нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. Буча (приміщення відділу культури, національностей та релігій)



10.4. Про продовження договорів оренди нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м.Буча (приміщення с.Блиставиця)



10.5. Про продовження договорів оренди нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м.Буча (приміщення с.Луб’янка)



10.6. Про розгляд звернення ГУ Держгеокадастру у Київській області, вул. Енергетиків, 12, площа 104,1 кв.м



10.7. Про розгляд звернення ПП «Центр юридичної допомоги», бул. Б.Хмельницького, 2, площа 81,2 кв.м



10.8. Про розгляд звернення ГО «Олімпія», вул. Яблунська, 203-г, площа 255,1 кв.м та 53,8 кв.м



10.9. Про розгляд звернення ГО «Дитячий спортивний клуб «АСГАРД», вул. Шевченка, 14, СЗОШ І-ІІІ ст. № 2, площа 177,4 кв.м



10.10. Про розгляд звернення ФОП Марченко Н.К., вул. Вокзальна, 104, СЗОШ І-ІІІ ст. № 5, площа 165,3 кв.м



10.11. Про розгляд звернення ТОВ «Добротвір», вул. Склозаводська, 3, площа 128,0 кв.м



10.12. Про розгляд звернення БО «Київський Християнський Благодійний фонд «Наріжний Камінь»



10.13. Про розгляд звернення ГО Клуб спортивних єдиноборств «Фенікс», вул. Склозаводська, 5, площа 171,1 кв.м



10.14. Про розгляд звернення ФОП Гніденко А.О., вул. Вокзальна, 46-А, площа 140,5 кв.м (спортивний зал)



10.15. Про розгляд звернення ФОП Чалої Т.В., вул. Енергетиків, 2, площею 2,5 кв.м



10.16. Про розгляд звернення ФОП Муштаєвої К.О., вул. Героїв Майдану, 15, площа 50,5 кв.м



11 Про внесення змін до Положення про відділ молоді та спорту Бучанської міської ради



12 Про затвердження Положення про Молодіжну раду Бучанської міської об’єднаної територіальної громади (нова редакції)



13 Про внесення змін до штатного розпису Бучанської СЗОШ І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Бучанської міської ради



14 Про списання з балансу основних засобів КП «Бучанське УЖКГ»



15 Про списання з балансу основних засобів ЖКП «Поліське»



16 Про затвердження типового договору на депоноване зберігання та вартість послуг на депоноване зберігання архівних документів



17 Про надання згоди на укладання меморандуму про співпрацю та партнерство між головним управлінням Національної поліції в Київській області та Бучанською міською радою



18 Про скасування Порядку сплати пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста Буча затвердженого рішенням Бучанської міської ради № 609-23-VI від 29.03.2012 зі змінами



19 Про вирішення питань регулювання земельних відносин громадян, підприємств, установ та організацій



20 Депутатські запити