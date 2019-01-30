Буча, 30 січня: Порядок денний 73 сесії БМР

Порядок денний пленарного засідання 73 сесії VII скликання
30 січня 2019 року
Бучанська міська рада
|1
Про роботу Бучанської міської ради VII скликання за 2019 рік
2
|Про затвердження календарного плану роботи Бучанської міської ради VII скликання на 2020 рік
3
|Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку, результати діяльності на території м.Буча Бучанським ВП Ірпінським ВП ГУ НП в Київській області
4
|Про внесення змін до рішення 71 сесії Бучанської міської ради VІI скликання від 19 грудня 2019 року за № 4344-71-VII «Про місцевий бюджет Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»
5
|Про розгляд звернень щодо внесення змін до договорів оренди земельних ділянок:
|5.1. Про розгляд звернення ФОП Кандаскалова А.О., вул. Жовтнева, 17, площа 232 кв.м
|5.2. Про розгляд звернення ФОП Селезньова О.Е., вул. Яблунська, 99, площа 800 кв.м
|5.3. Про розгляд звернення гр. Пророченко М.І., вул. Лермонтова, 48, пло
| ща 44 кв.м
6
|Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради «Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку Бучанської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021р.р.» від 24.01.2019р. № 2895-53-VII
7
|Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради «Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на території Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, та плану-графіку проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Бучанською міською радою на 2020 рік» №4340-70-VII від 05.12.2019.
8
|Про затвердження штатних розписів працівників КНП «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради на 2020 рік
9
|Про затвердження Фінансового плану КНП «БЦПМСД» Бучанської міської ради на 2020 рік
10
|Про управління майном, яке належать до комунальної власності Бучанської міської територіальної громади міста Буча:
|10.1. Про продовження договорів оренди нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м.Буча (приміщення підприємств і служб)
|10.2. Про продовження договорів оренди нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. Буча (приміщення ТОВ, ПАТ, ФОП)
|10.3. Про продовження договорів оренди нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. Буча (приміщення відділу культури, національностей та релігій)
|10.4. Про продовження договорів оренди нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м.Буча (приміщення с.Блиставиця)
|10.5. Про продовження договорів оренди нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м.Буча (приміщення с.Луб’янка)
|10.6. Про розгляд звернення ГУ Держгеокадастру у Київській області, вул. Енергетиків, 12, площа 104,1 кв.м
|10.7. Про розгляд звернення ПП «Центр юридичної допомоги», бул. Б.Хмельницького, 2, площа 81,2 кв.м
|10.8. Про розгляд звернення ГО «Олімпія», вул. Яблунська, 203-г, площа 255,1 кв.м та 53,8 кв.м
|10.9. Про розгляд звернення ГО «Дитячий спортивний клуб «АСГАРД», вул. Шевченка, 14, СЗОШ І-ІІІ ст. № 2, площа 177,4 кв.м
|10.10. Про розгляд звернення ФОП Марченко Н.К., вул. Вокзальна, 104, СЗОШ І-ІІІ ст. № 5, площа 165,3 кв.м
|10.11. Про розгляд звернення ТОВ «Добротвір», вул. Склозаводська, 3, площа 128,0 кв.м
|10.12. Про розгляд звернення БО «Київський Християнський Благодійний фонд «Наріжний Камінь»
|10.13. Про розгляд звернення ГО Клуб спортивних єдиноборств «Фенікс», вул. Склозаводська, 5, площа 171,1 кв.м
|10.14. Про розгляд звернення ФОП Гніденко А.О., вул. Вокзальна, 46-А, площа 140,5 кв.м (спортивний зал)
|10.15. Про розгляд звернення ФОП Чалої Т.В., вул. Енергетиків, 2, площею 2,5 кв.м
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|10.16. Про розгляд звернення ФОП Муштаєвої К.О., вул. Героїв Майдану, 15, площа 50,5 кв.м
11
|Про внесення змін до Положення про відділ молоді та спорту Бучанської міської ради
12
|Про затвердження Положення про Молодіжну раду Бучанської міської об’єднаної територіальної громади (нова редакції)
13
|Про внесення змін до штатного розпису Бучанської СЗОШ І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Бучанської міської ради
14
|Про списання з балансу основних засобів КП «Бучанське УЖКГ»
15
|Про списання з балансу основних засобів ЖКП «Поліське»
16
|Про затвердження типового договору на депоноване зберігання та вартість послуг на депоноване зберігання архівних документів
17
|Про надання згоди на укладання меморандуму про співпрацю та партнерство між головним управлінням Національної поліції в Київській області та Бучанською міською радою
18
|Про скасування Порядку сплати пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста Буча затвердженого рішенням Бучанської міської ради № 609-23-VI від 29.03.2012 зі змінами
19
|Про вирішення питань регулювання земельних відносин громадян, підприємств, установ та організацій
20
|Депутатські запити
21
|Різне