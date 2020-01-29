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Першу школу в Бучі закрили на карантин

Щоденно у закладах освіти проводиться аналіз захворюваності на грип та ГРВ і відповідно до показників буде прийматися рішення про тимчапсове припинення навчання.





У Бучанській ЗОШ №1, у зв’язку із перевищенням епідемічного порогу інфекційної захворюваності (26% від загальної кількості дітей), з 31 січня 2020 року призупинено освітній процес в 1-2 класах, 3-Б, 3-В, 5-А, 6-А, 6-Б, 7-А, 8-А, 9 та 11 класах.

Для інших класів встановлено режим роботи: з 08.00 до 14.00 год.

Виконання навчальних планів та програм відбудеться за рахунок оптимізації навчального процесу.

У решті навчальних закладів громади освітній процес не зупинено.
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Прес-служба Бучанської міської ради 
 освіта ЗОШ №1 карантин
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