Першу школу в Бучі закрили на карантин

Щоденно у закладах освіти проводиться аналіз захворюваності на грип та ГРВ і відповідно до показників буде прийматися рішення про тимчапсове припинення навчання.

Для інших класів встановлено режим роботи:Виконання навчальних планів та програм відбудеться за рахунок оптимізації навчального процесу.У решті навчальних закладів громади освітній процес не зупинено.